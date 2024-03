Abbiamo capito perché non abbiamo più una coda: chi ne vorrebbe una?

I risultati di questo interessante studio sono stati pubblicati per la prima volta nel 2021 sul server di prestampa bioRxv e pochi giorni fa sulla rivista Nature. Cerchiamo di capire cosa potrebbe essere successo alla nostra amata coda.

Dopo aver scoperto che l’uomo di Neanderthal è più intelligente del previsto, è opportuno ricordare come decine di milioni di anni fa gli antenati comuni degli esseri umani avevano la coda. La domanda sorge dunque spontanea: "Perché alcuni primati conservano la coda mentre gli umani no?"

In realtà, anche l’essere umano ha la coda. Per quanto possa apparire bizzarro, l’embrione umano ha una coda che tende a scomparire completamente dopo circa otto settimane. Si verifica un processo noto come apoptosi, un tipo di morte cellulare programmata. Successivamente, l'unica testimonianza di queste code perdute sono circa tre o quattro vertebre che formano il coccige.

Il team di ricerca guidato da Bo Xia, ricercatore presso il Broad Institute, ha recentemente identificato un gene correlato alla crescita della coda che potrebbe essere "saltato" in una posizione diversa nel genoma di una specie di primati milioni di anni fa. Le conseguenze? La perdita della coda.

Per riuscire ad indentificarlo, i ricercatori hanno confrontato i dati genetici di sei specie di ominoidi (una superfamiglia di primati che comprende anche l’essere umano) e nove specie di scimmie, cercando differenze che potessero essere collegate alla presenza o all'assenza di code.

La differenza principale, risiede in un breve frammento di DNA chiamata sequenza Alu nascosta nel gene TBXT, che regola lo sviluppo della coda. Questa mutazione era presente nei genomi di alcune scimmie e degli esseri umani.

Il team ha quindi utilizzato la tecnologia di modifica genetica CRISPR per replicare questa mutazione nel gene TBXT nei topi; gli animali geneticamente modificati sfoggiavano code di lunghezza variabile, da normale a nessuna coda. Si tratta dunque di un importante passo in avanti nella comprensione di questa peculiare evoluzione.

Il primo antenato senza coda conosciuto di esseri umani è un genere di primati chiamato Proconsul che visse in Africa durante l'epoca del Miocene, ovvero da 23 milioni a 5,3 milioni di anni fa. Interessante notare come non avesse già alcun segno di vertebre caudali, anche se si ritiene che la perdita della coda abbia avuto origine circa 25 milioni di anni fa. Dopo aver visto perché non abbiamo le branchie, a cosa potrebbe servire perdere la coda?

Le scimmie e i primi esseri umani potrebbero aver tratto beneficio dalla perdita della coda poiché ciò li ha aiutati a passare alla camminata su due gambe. Ma non per tutti è uno svantaggio. I primati che hanno mantenuto la coda, hanno tratto diversi benefici.

Come afferma Michelle Bezanson, professoressa di antropologia al College of Arts and Sciences della Santa Clara University in California, la coda aiuta ad orientarsi durante un salto, o a rimanere in equilibrio mentre si muovono o cercano cibo.