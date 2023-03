Finalmente abbiamo capito perché questo pesce emette luci arcobaleno

Il Kryptopterus vitreolus, chiamato anche pesce gatto di vetro, è una creatura che proietta arcobaleni eterei e tremolanti lungo i suoi fianchi quando luccica nell'acqua. Questa particolare caratteristica lo rende molto appetibile a tutti gli amanti degli acquari, che vogliono avere il pesce all'interno della loro collezione.

La sua peculiarità, però, ha attirato anche la curiosità del fisico Qibin Zhao, dell'Università cinese Jiao Tong di Shanghai. Il Kryptoterus v. consente al 90 percento della luce di passare attraverso il suo corpo e non ha squame perché la sua pelle è estremamente sottile (circa 20 micrometri). Ciò rende improbabile che la dispersione riflessa dalle sue squame sia responsabile di un effetto arcobaleno: un altro meccanismo rende ciò fattibile.

Non è la pelle del pesce, ma i suoi muscoli a causare la diffrazione. Le fasce muscolari, infatti, sono costituite da unità elastiche chiamate sarcomeri che agiscono come reticoli di diffrazione, dividendo il raggio di luce in un arcobaleno mentre passava attraverso la struttura. Quando la luce colpisce i muscoli, crea delle sequenze arcobaleno intorno a lui.

Altri pesci hanno lo stesso tipo di muscolo, ma la lucentezza non può essere vista esternamente perché la loro pelle non è trasparente. In questo modo "è possibile che il pesce gatto possa utilizzare i colori che cambiano rapidamente come segnali per la comunicazione poiché riteniamo che la creatura sia una specie molto sociale", hanno affermato infine i ricercatori.