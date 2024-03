Abbiamo finalmente capito qual è l'animale più pesante di sempre (è ancora vivo)

Il regno del gigante degli oceani, la balenottera azzurra, è stato brevemente messo in discussione lo scorso anno, quando scoperte sensazionali sembravano aver trovato un contendente più pesante: il Perucetus colossus, un antico leviatano vissuto circa 39 milioni di anni fa.

Tuttavia, le acque si sono chiarite e il titolo di animale più pesante mai vissuto sul nostro pianeta è stato riconfermato alla balenottera azzurra, grazie a una ricerca innovativa che ha messo in dubbio le affermazioni precedenti. La gigantesca balenottera azzurra, fino a 270 tonnellate di peso e la lunghezza paragonabile a quella di tre autobus scolastici, ha dimostrato ancora una volta che nessuno può competere con la sua maestosità.

Le ricerche dell'anno scorso sul Perucetus colossus, basate sul ritrovamento di resti fossili in Perù, avevano suggerito che questo antenato dei cetacei potesse superare in peso l'attuale campione, grazie a un insieme di ossa insolitamente dense, pensate per aiutarlo a mantenere la galleggiabilità neutra simile a quella di un ippopotamo.

Tuttavia, una recente revisione condotta dal Professore Ryosuke Motani dell'UC Davis e Nick Pyenson dello Smithsonian Institute ha sollevato dubbi significativi su queste stime. Attraverso una rielaborazione dei dati, hanno evidenziato incongruenze nella metodologia utilizzata per calcolare il peso del Perucetus colossus, in particolare nel modo in cui il peso dello scheletro veniva correlato alle dimensioni corporee e come l'estrema densità ossea fosse stata interpretata.

Le loro analisi affermano che un corpo così pesante avrebbe impedito al Perucetus colossus di compiere attività quotidiane essenziali, come emergere in superficie per respirare o nuotare efficacemente. Questo riposizionamento scientifico non solo ripristina la balenottera azzurra al suo legittimo posto di primato ma apre anche nuove domande sulla vita di questi antichi giganti dei mari.