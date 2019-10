Capitolo finale: la sonda Hayabusa 2 ha rilasciato l'ultimo rover sull'asteroide Ryugu

Hayabusa 2 è una sonda sviluppata dall'Agenzia Spaziale Giapponese (JAXA) con lo scopo di raggiungere l'asteroide 162173 Ryugu e prelevare dei campioni di suolo da riportare successivamente sul nostro pianeta.

L'astronave esplora Ryugu dal 2018 e lo scorso anno ha dispiegato tre lander sulla superficie dell'asteroide, per dedicarsi poi alla raccolta dei campioni. Recentemente Hayabusa 2 ha eseguito l'ultimo compito rimasto prima di far marcia indietro per la Terra: schierare l'ultimo rover, MINERVA-II2.

Il processo di schieramento è iniziato mercoledì (2 ottobre) quando l'astronave principale si è abbassata fino a 1 chilometro dall'asteroide per rilasciare il rover. Un atterraggio molto più estremo in confronto ai rover precedenti, schierati a circa 50 metri dalla superficie di Ryugu.

Ma c'è un motivo. Gli scienziati dietro la missione vogliono osservare attentamente la lenta discesa del rover da un'altitudine di circa 8-10 chilometri. Questo, permetterà agli scienziati di studiare in mondo approfondito il campo gravitazionale dell'asteroide.

Prima di lanciare MINERVA-II2 sono stati rilasciati dei marcatori di posizione, per verificare la traiettoria del dispiegamento del rover. Il veicolo spaziale viaggerà ad una velocità compresa da 13 a 17 centimetri al secondo.

Dopo di che, la navicella spaziale Hayabusa 2 principale punterà verso la Terra entro la fine di quest'anno, trasportando la capsula piena di campioni di Ryugu. Il contenitore invece, atterrerà sul nostro pianeta alla fine del 2020.