Il capo designer di Tesla contro Apple: 'non innova, i prodotti non ispirano più'

Franz Van Holzhausen, il Senior Design Executive di Tesla, in una recente intervista con Spike's Car Radio, ha criticato aspramente Apple, affermando che i prodotti lanciati dall'azienda di Cupertino "sono un leggero perfezionamento della stessa cosa".

"La parte triste dei prodotti Apple è che non c'è niente da aspettarsi. Mi sento come se fossero una continuazione della stessa cosa" ha affermato Holzhausen, che ha descritto i device ella compagnia di Cupertino come dei perfezionamenti continui della stessa cosa.

Holzhausen, riferendosi al passato di Apple, ha spiegato che i suoi prodotti non sono più d'ispirazione come avveniva in passato ed "è difficile essere motivati da quello che stanno facendo".

Il capo del design di Tesla ha riconosciuto di indossare un Apple Watch al polso, ma ha anche affermato che lo fa "solo a causa del fitness. Altrimenti non ha molto senso indossarlo, ad eccezione del fitness".

Non è la prima volta che Tesla critica anche in maniera aspra Apple, nonostante le indiscrezioni emerse qualche anno fa secondo cui Elon Musk avrebbe tentato di vendere Tesla ad Apple nel periodo più buio di Model 3.

Nel frattempo, dal fronte dell'innovazione, di recente sono emersi alcuni concept del presunto iPhone pieghevole. Sarà questo il dispositivo che farà ricredere Franz Van Holzhausen?