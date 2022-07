Capo della NASA accusa la Cina di voler 'rubare la Luna' e il paese si infuria

Bill Nelson, amministratore della NASA, in un'intervista ha recentemente dichiarato al quotidiano tedesco Bild che la Cina ha intenzione di "conquistare la luna e tenerla tutta per sé". Ovviamente tali affermazioni non hanno fatto altro che suscitare l'ilarità del Paese nominato durante la chiacchierata.

"Dobbiamo essere molto preoccupati per il fatto che la Cina stia sbarcando sul satellite perché potrebbe dire 'Ora è nostra e voi state fuori'", ha dichiarato Nelson al giornale. L'amministratore della NASA ha inoltre accusato la Cina di piani per distruggere i satelliti orbitali e ha persino affermato che si tratta di tecnologia rubata da altri paesi.

La risposta da parte degli esponenti politici "rivali" non si è fatta sicuramente aspettare: "La parte statunitense ha costantemente costruito una campagna diffamatoria contro i nostri normali e ragionevoli sforzi nello spazio esterno e la Cina si oppone fermamente a tali osservazioni irresponsabili", ha dichiarato Zhao Lijian, portavoce del ministero degli Esteri cinese.

La Cina ha accelerato il ritmo del suo programma spaziale negli ultimi dieci anni e ha messo al centro l'esplorazione della luna. Proprio per questo motivo il nostro satellite oggi è al centro di molte attenzioni internazionali: dalla Russia, che ha deciso di collaborare con il paese di Xi Jinping, all'India che sta programmando numerose missioni.

Nel frattempo le missioni Artemis degli Stati Uniti sembrano essere in ritardo e la data di arrivo sul satellite viene spostata giorno dopo giorno.