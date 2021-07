Anche il capo della NASA, Bill Nelson, crede agli alieni: ecco cos'ha detto

In un Universo estremamente e incredibilmente vasto come il nostro (per non dire infinito), le probabilità di essere l'unica specie viva esistente sono alquanto basse. Per molti emeriti scienziati la vita nel cosmo esiste e, nonostante non abbiamo ancora trovato nessuna prova, sembra essere (quasi) scontata.

Questo ragionamento è condiviso anche da Bill Nelson, l'attuale amministratore della NASA. "Siamo soli? Personalmente, non credo proprio", ha dichiarato Nelson alla CNN in un'intervista effettuata alla fine della settimana scorsa. L'intervista è stata condotta in occasione del rilascio del tanto atteso rapporto sugli UFO... che non ha risposto a nessuna domanda.

Nel documento, infatti, si legge che non è possibile stabilire l'esistenza degli alieni da questi avvistamenti non identificati, ma quasi tutti gli avvistamenti non hanno trovato alcuna spiegazione. "L'Universo è così grande - continua Nelson - abbiamo un programma della NASA chiamato 'ricerca di intelligenza extraterrestre', ma finora non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione da qualcosa di intelligente".

Secondo l'amministratore della NASA, inoltre, i fenomeni aerei identificati non sono stati causati da qualche drone avanzato o veicolo sperimentale di qualche paese. "Non sappiamo cos'hanno visto quei piloti della Marina. Sanno di aver visto qualcosa. L'hanno rintracciato, hanno bloccato il loro radar su di esso, l'hanno seguito e sembra essersi spostato improvvisamente e rapidamente da una posizione all'altra".