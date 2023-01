Il capo della NASA ha paura che la Cina possa conquistare la Luna prima di loro

Bill Nelson, amministratore della NASA, ha paura che la Cina possa arrivare sulla Luna e impossessarsi di alcune parti del territorio. Le sue recenti osservazioni durante un'intervista con Politico evidenziano l'impegno dell'agenzia spaziale americana a riportare i primi astronauti sulla superficie, ma anche la rivalità con il paese del Drago.

"È un dato di fatto: siamo in una corsa allo spazio", ha dichiarato Nelson. "Ed è vero che faremmo meglio a stare attenti che non arrivino in un posto sulla Luna con il pretesto della ricerca scientifica." Il capo della NASA non è nuovo ad affermazioni simili.

La Cina, dal canto suo, sta investendo moltissimo nell'esplorazione spaziale e in oltre un decennio ha fatto passi da gigante nell'esplorazione dell'orbita terrestre e oltre, diventando rapidamente il secondo paese ad essere atterrato con successo su Marte. Questi rapidi progressi, come potrete immaginare, stanno facendo 'temere' gli USA.

"È del tutto possibile che possano raggiungerci e superarci, assolutamente", ha dichiarato il mese scorso il generale della Space Force Nina Armagno. "I progressi che hanno fatto sono stati sbalorditivi, incredibilmente veloci."

"La Cina sulla Luna potrebbe potenzialmente crearci molti danni", esordisce a Politico il colonnello in pensione dell'aeronautica ed ex comandante della Stazione spaziale internazionale Terry Virts. "Se installassero un'infrastruttura lì potrebbero potenzialmente negarci le comunicazioni, per esempio."

Nel frattempo un portavoce dell'ambasciata cinese a Washington ha dichiarato che "la Cina rifiuta fermamente tali commenti, pronunciati in modo irresponsabile per travisare i normali e legittimi sforzi spaziali del paese."