Capo Nazioni Unite avvisa: umanità a un passo falso dall'apocalisse nucleare

Recentemente i governi di quasi tutto il mondo si sono riuniti a New York per riaffermare il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari. Così come afferma il nome stesso, questo incontro ha lo scopo di prevenire la diffusione delle armi nucleari e della tecnologia di tali ordigni, con l'obiettivo finale di raggiungere il disarmo totale.

“Siamo stati straordinariamente fortunati finora. Ma la fortuna non è una strategia. Né è uno scudo dalle tensioni geopolitiche che sfociano nel conflitto nucleare. Oggi, l'umanità è solo un malinteso, un errore di calcolo lontano dall'annientamento nucleare", ha affermato Antonio Guterres durante il suo intervento.

Il trattato - dalla sua creazione nel 1970 - è stato firmato dalla stragrande maggioranza delle potenze mondiali, con l'eccezione di Israele, Corea del Nord, India e Pakistan, che possiedono tutte testate nucleari (ecco quante testate nucleari ci sono al mondo).

Secondo Guterres, inoltre, a causa di nuove enormi sfide e tensioni geopolitiche il rischio di auto-annientamento nucleare è più alto dall'apice della Guerra Fredda. "L'umanità rischia di dimenticare le lezioni forgiate dai terrificanti incendi di Hiroshima e Nagasaki. Le tensioni geopolitiche stanno raggiungendo nuovi massimi. [...] La sfiducia ha sostituito il dialogo e la disunione ha sostituito il disarmo. Gli stati cercano una falsa sicurezza accumulando scorte e spendendo centinaia di miliardi di dollari in armi da giorno del giudizio che non hanno posto sul nostro pianeta."

Insomma parole molto dure, dettate in un periodo molto particolare che sarà ricordato a lungo. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti! A proposito, sapete che l'IA potrebbe diventare più pericolosa dell'atomica?