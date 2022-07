Capo delle Nazioni Uniti afferma: 'l'umanità rischia il suicidio collettivo'

Questa estate sta facendo preoccupare gli addetti ai lavori a causa delle ondate di caldo che stanno colpendo il pianeta. Quest'ultime, infatti, hanno causato numerosi incendi e aggravato le condizioni di siccità. In Inghilterra e in Giappone la situazione è fuori controllo e il leader delle Nazioni Unite ha recentemente espresso il suo disappunto.

António Guterres, in un videomessaggio ai ministri di 40 nazioni diverse, ha affermato: "Abbiamo una scelta, azione collettiva o suicidio collettivo. È nelle nostre mani." Tali affermazioni arrivano durante i Petersburg Climate Dialogues, una conferenza a Berlino incentrata - tra le tante cose - sulle conseguenze non così lontane del cambiamento climatico.

"Metà dell'umanità si trova nella zona di pericolo, a causa di inondazioni, siccità, tempeste estreme e incendi", continua Guterres. "Nessuna nazione è immune. Eppure continuiamo ad alimentare la nostra dipendenza dai combustibili fossili." I paesi sottosviluppati, afferma il capo delle Nazioni Uniti, saranno probabilmente i più colpiti a breve termine.

"Le persone in Africa, Asia meridionale e Centro e Sud America hanno una probabilità 15 volte maggiore di morire a causa di eventi meteorologici estremi", continua Guterres nel video. "Questa grande ingiustizia non può persistere." Si spera che le dichiarazioni del capo delle Nazioni Unite siano un monito per tutti i leader della Terra.