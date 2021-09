Capo del programma nucleare dell'Iran è stato ucciso da un cecchino robot

Secondo quanto confermato dal New York Times - quindi una fonte autorevole - il miglior scienziato nucleare dell'Iran, un certo Mohsen Fakhrizadeh, è stato assassinato da un fucile da cecchino assistito dall'intelligenza artificiale e controllato a distanza (e in tutta sicurezza) da alcuni agenti israeliani.

Questa ulteriore conferma ufficializza il resoconto della Guardia rivoluzionaria iraniana degli eventi del 27 novembre 2020, dove è stato affermato che "un'arma intelligente controllata dal satellite" ha ucciso lo scienziato mentre stava guidando insieme a sua moglie nella loro casa di campagna a est di Teheran (la capitale dell'Iran).

Fakhrizadeh è stato colpito 4 volte dal fucile che si trovava all'interno di un camion lontano qualche metro. La moglie è rimasta illesa. L'arma da fuoco, insieme al sistema che la comandava, pesava circa una tonnellata secondo quanto affermato dal New York Times. Sono stati gli agenti israeliani a far entrare l'arma in Iran, dove successivamente è stata assemblata (in futuro vedremo armi sempre più tecnologiche).

Il sistema è stato montato all'interno del camioncino, che conteneva diverse telecamere per offrire agli agenti una visione ottimale dei dintorni, ed è stato imbottito di esplosivo. Dopo aver confermato l'uccisione, il camion è stato fatto esplodere, così da non lasciare prove della tecnologia in mano al nemico.

L'arma è stata controllata da un centro di comando dell'Israele e le istruzioni sono state mandate dal satellite. É stata sviluppata perfino un'intelligenza artificiale capace di compensare il movimento dell'auto dello scienziato e il ritardo di 1,6 secondi tra il segnale della telecamera e i movimenti dell'operatore. Incredibile vero? Questo non è nulla! Il Pentagono sta creando una IA capace di prevedere gli eventi.

Nel processo è stato anche utilizzato un software di riconoscimento facciale per identificare Fakhrizadeh. Così come avrete potuto immaginare, dopo aver assassinato lo scienziato, l'esplosione del camion non è riuscita a distruggere completamente il sistema... mostrando ai soldati dell'Iran la tecnologia utilizzata.