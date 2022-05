Il capo di Roscosmos minaccia Elon Musk, la risposta del CEO di Tesla è virale

Botta e risposta tra Dimitry Rogozin, il capo della Roscosmos (l’agenzia spaziale russa) ed il CEO di Tesla e SpaceX Elon Musk. Questa volta i toni si sono fatti ancora più accesi, ma a stemperarli ci ha pensato il miliardario sudafricano che tramite Twitter ha risposto in maniera sarcastica.

Rogozin, nello specifico, ha affermato che “Elon Musk è coinvolto nel supporto alle truppe naziste in Ucraina. E per questo la pagherà, anche se gioca a fare lo scemo”. Il riferimento è probabilmente all’attivazione del sistema satellitare Starlink in Ucraina, che secondo il manager russo sarebbe utilizzato anche dal Battaglione Azov che da settimane è asserragliato a Mariupol e che ieri avrebbe utilizzato per tenere la conferenza stampa in streaming in cui ha allontanato l'ipotesi di una resa.

Non è tardata ad arrivare la risposta del diretto interessato. Musk, infatti, tramite Twitter ha affermato in maniera sarcastica che “se muoio in circostanze misteriose, sappiate che è stato bello conoscervi”. Un chiaro riferimento alle presunte morti misteriose ed improvvise degli oligarchi russi che in queste settimane sono state oggetto di articoli da parte della stampa internazionale.

Non si tratta della prima volta che Musk polemizza con la Russia. Lo scorso Marzo infatti Elon Musk era stato oggetto di scherno da parte del leader ceceno.