Il capo di Samsung critica alcuni aspetti di Galaxy S24: 'sono più deludenti dell'iPhone'

È passata poco più di una settimana dalla presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S24 ed in attesa di vederli all’opera e di leggere le prime recensioni, iniziano ad emergere i primi commenti. In particolare, su Naver viene riportata la notizia secondo cui il capo di Samsung Lee Jae-Yong sarebbe rimasto deluso da alcuni aspetti.

Samsung infatti avrebbe convocato una riunione collettiva a cui hanno preso parte rappresentanti dei vari rami d’azienda, tra cui i responsabili di Samsung Electromechanics, Samsung Display, Samsung Device Solutions (DS) e altri 40 CEO. A guidare la riunione ci sarebbe stato Lee Jae-Yong con una serie di slide in cui ha messo in mostra le differenze tra Samsung ed i suoi competitor.

Il numero uno della società coreana però non sarebbe totalmente soddisfatto dall’approccio adottato per i Galaxy S24. In particolare, Lee ha mostrato un video pre-confezionato per esortare i dirigenti a pensare maggiormente dal punto di vista del cliente, dal momento che da questo punto di vista, nella sua visione, “gli smartphone Galaxy sono più deludenti dell’iPhone”.

Contestualmente, Lee ha anche invitato i responsabili dello sviluppo dei Galaxy ad ottimizzare tutti i servizi necessari per gli utenti, come l’intelligenza artificiale generativa che è il fulcro di Galaxy S24 con la suite Galaxy AI.

Ovviamente non si tratta di una bocciatura da parte di Lee nei confronti di Galaxy S24, ma solo di un invito a pensare lo sviluppo anche dal punto di vista degli utenti.