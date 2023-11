Il capo di WhatsApp: possibile prossimo arrivo delle pubblicità

Nella più recente puntata delle pubblicità su WhatsApp eravamo rimasti a una Meta che negava i rumor. Tuttavia, adesso sembra che qualcosa si stia effettivamente muovendo, visto che è stato direttamente il capo di WhatsApp a fare riferimento al possibile futuro arrivo delle pubblicità nell'applicazione di messaggistica istantanea.

A tal proposito, come riportato anche da TechCrunch e The Verge, nell'ambito di un'intervista concessa da Will Cathcart, Head of WhatsApp, al quotidiano brasiliano Folha de S. Paulo, si legge che in futuro potrebbero arrivare degli annunci integrati negli Stati. Sì, si fa proprio riferimento a quanto disponibile nella sezione "Aggiornamenti" dell'app, che di recente ha visto anche l'introduzione dei Canali.

Al momento non sono stati forniti troppi dettagli sulla novità, ma a questo punto sembra che la direzione in casa Meta possa essere cambiata rispetto a un po' di tempo fa. Tra l'altro, le fonti fanno riferimento al fatto che la pubblicità potrebbe comparire in diverse aree di WhatsApp, ma non ci sono annunci dettagliati in merito e quindi per ora è bene non sbilanciarsi.

In ogni caso, Cathcart ha illustrato questo potenziale scenario futuro in seguito a una domanda dell'intervistatore in cui si chiedeva se il servizio sarebbe rimasto per sempre gratuito e senza pubblicità. Nel confermare che non ci saranno annunci "a sorpresa" tra i messaggi, il capo di WhatsApp si è "lasciato sfuggire" che qualche pubblicità potrebbe arrivare nelle altre zone dell'app.

Tra l'altro, si è fatto riferimento agli abbonamenti per i Canali e alla possibilità per chi gestisce questi ultimi di pubblicizzare tale metodo di sottoscrizione. Questo scenario potenziale si verificherà in futuro? Staremo a vedere.