Capodanno 2021, non sapete come passarlo? Facebook ha la soluzione

Signore e signori, manca ormai poco alla fine di questo atipico 2020. Quest'anno il Capodanno sarà sicuramente diverso dal solito, ma in questo contesto la tecnologia può sempre tornare utile. Lo sa bene anche Facebook, che sta dando alcuni spunti ai suoi utenti per entrare come si deve nel 2021.

Più precisamente, entrando nell'applicazione ufficiale del social network dell'azienda di Mark Zuckerberg, in questi giorni molti utenti si sono trovati dinanzi un piccolo banner in cui si legge: "Festeggia Capodanno con gli amici". Ovviamente, tutte le regole vengono rispettate, in quanto Facebook sta semplicemente invitando gli utenti a utilizzare la funzionalità Rooms, arrivata in Italia nel 2020.

In parole povere, mediante Rooms è possibile effettuare una videochiamata con i propri amici, creando un'apposita stanza virtuale e magari guardandosi l'un l'altro mentre si commentano i classici programmi televisivi che attendono lo scoccare della mezzanotte.

Per chi invece vorrebbe provare qualcosa di più di una "semplice" videochiamata, vi ricordiamo che recentemente in Italia sono arrivate varie funzionalità relative ai più disparati servizi pensate proprio per passare il tempo insieme agli altri. Ad esempio, Amazon Prime Video ha lanciato la feature Watch Party, che consente alle persone abbonate al servizio di guardare insieme un film e commentarlo "in diretta" tramite chat.

Per il resto, rimangono sempre validi i consigli per farsi compagnia virtualmente che avevamo fornito ad Halloween.