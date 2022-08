Ecco a voi un capolavoro della fotografia spaziale: la Luna come non l'avete mai vista

Dopo circa due anni di lavoro, 200.000 fotogrammi e tanti (forse anche troppi!) caffè, due astrofotografi hanno pubblicato quello che hanno nominato "l'immagine più ridicolmente dettagliata della Luna". Si tratta di un vero e proprio capolavoro della fotografia spaziale da 174 megapixel.

Sebbene i colori della superficie lunare possano sembrare falsi, tecnicamente sono le vere tonalità della nostra Luna, solo che i nostri occhi - molto semplicemente - non sono abbastanza sensibili per vederli, e quindi gli esperti dietro l'opera hanno dato all'immagine un piccolo "aiuto" alla saturazione per far risaltare i colori in tutto il loro splendore.

La creazione, pensate, è composta da più di 200.000 immagini, tutte riprese nel corso di un'unica serata e impilate insieme. "Il tutto è assemblato come un mosaico e ogni tessera è composta da migliaia di foto", ha dichiarato l'appassionato di astrofotografia Andrew McCarthy che ha collaborato insieme allo scienziato planetario Connor Matherne.

"Questa immagine è una lettera d'amore per l'imminente missione Artemis 1, il primo veicolo di lancio lunare classificato come umano in 50 anni", ha scritto McCarthy su Twitter. I due appassionati non hanno attrezzatura professionale al top di gamma ma strumentazioni standard, come una fotocamera, un treppiede e un localizzatore di stelle (a proposito, ecco come iniziare ad approcciarsi all'astrofotografia).

Quello che ci vuole, così come afferma McCarthy, è molta pazienza per trovare la materia prima.