Il Capriccio: uno stravagante esempio di architettura

In architettura per Follia, o Capriccio, si intende un edifico (o una costruzione in generale) costoso, stravagante, generalmente non funzionale eretto per valorizzare un paesaggio naturale o per mera espressione artistica.

I Capricci hanno avuto una eccezionale popolarità in Inghilterra tra il XVIII ed il XIX secolo, periodo in cui la progettazione del paesaggio era dominata dai principi del Romanticismo. Quindi, a seconda dei gusti del committente o del progettista, una Follia avrebbe potuto avere la forma di una torre medievale, di un castello in rovina ricoperto di tralci, o di un tempio classico fatiscente completo di colonne in macerie.

Durante questo periodo, anche in Francia e Italia, nella progettazione del paesaggio è stata prestata molta attenzione nell'enfatizzare le qualità pittoriche del paesaggio, in modo tale da percepire tre piani distinti come fosse un quadro "dal vivo". I Capricci erano quindi spesso costruiti in scala, con una proporzione molto più piccola rispetto agli edifici che imitavano.

Sebbene venissero talvolta utilizzati anche come padiglioni o edifici secondari, erano tipicamente costruiti solo per effetti visivi, con altri effetti scenici deliberatamente aggiunti, come grotte simulate o finte voragini, destinate a migliorare o completare l'ambiente naturale.

I Capricci architettonici sono diffusi in tutto il mondo, dalla Broadway Tower nel Worcestershire (forse l'empio più famoso al mondo) al Nido di Rondine a Jalta in Crimea, passando per la misteriosa Crichton Tower nella nebbiosa Irlanda del Nord o le splendide rovine romane nel palazzo di Schonbrunn in Austria.

Anche in Italia possiamo trovarne qualche esempio come il ninfeo di Villa Visconti a Lainate o la Torre dei Palagi a Desio, senza tralasciare le dimostrazioni più lampanti di "costruzione stravagante" con il Parco dei Mostri nei giardini di Bomarzo o la Scarzuola a Montegabbione.

E voi, avete mai avuto occasione di ammirare un Capriccio o Follia?