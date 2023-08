Questa capsula del tempo sarà aperta fra 6000 anni ed ecco cosa contiene

In Georgia, all'interno della Phoebe Hearst Hall dell'Università di Oglethorpe, giace un enigma destinato a rimanere irrisolto per altri 6.000 anni. Si tratta della Crypt of Civilization, la capsula del tempo più grande mai realizzata, sigillata 83 anni fa e destinata a essere riaperta solo nell'anno 8113 d.C.

Questa straordinaria iniziativa è nata dalla mente di Dr. Thornwell Jacobs, che, mentre studiava l'Antico Egitto, si rese conto di quanto poco fosse sopravvissuto delle antiche civiltà. Da questa riflessione nacque l'idea di creare una "fotografia" della nostra epoca per le generazioni future, un archivio che potesse raccontare chi eravamo, come vivevamo e cosa rappresentavamo.

All'interno di questa cripta, allestita in una vecchia piscina dismessa, Jacobs ha raccolto una serie di oggetti e informazioni rappresentative della vita degli anni '30 e della conoscenza degli ultimi 6.000 anni. Tra i tesori conservati, si trovano registrazioni del clarinettista Artie Shaw, filmati che documentano eventi a partire dal 1898 e centinaia di libri su microfilm.

Non mancano oggetti di uso quotidiano, come una piccola statuina di Paperino. Jacobs ha evitato di includere oro, gioielli o altri oggetti di valore, ma anche lasciato un "libro dei record" per descrivere ogni singolo oggetto e il suo uso, pensando a chi, in un futuro lontano, potrebbe non riconoscere o comprendere il significato di tali reperti.

Una domanda adesso sorge spontanea: come garantire che il messaggio contenuto nella capsula fosse comprensibile a chiunque la trovasse, magari in un futuro in cui la lingua inglese fosse dimenticata? Jacobs ha ideato un "integratore di lingua", un dispositivo manuale che mostra immagini di oggetti e il loro nome in inglese, accompagnato da una voce registrata che pronuncia il nome stesso.

La scelta della data di apertura - l'anno 8113 d.C. - non è casuale. Jacobs ha voluto offrire una visione del punto medio tra la civiltà dell'Antico Egitto e quella di chi, in un futuro lontano, aprirà la cripta.

Chissà chi aprirà questo magico luogo...