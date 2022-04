La capsula cinese Shenzhou 13 ritorna sulla Terra dopo una missione da record

Gli astronauti della missione cinese Shenzhou 13 sono ritornati sulla Terra venerdì 15 aprile. I cosmonauti si trovavano in orbita da sei mesi (un nuovo record nazionale) e la stragrande maggioranza a bordo di Tianhe. Tutti e tre gli astronauti, dopo l'atterraggio, hanno affermato che stavano bene.

La missione ha portato nuovi encomi al Paese. Innanzitutto Wang Yaping è diventata la prima donna a vivere a bordo di Tianhe e la prima donna cinese a condurre una passeggiata spaziale. I lavori sulla stazione cinese non sono ancora finiti: verranno aggiunti altri due moduli che la Cina prevede di lanciare entro la fine dell'anno.

I taikonauti, così vengono chiamati dai cinesi, hanno eseguito due passeggiate spaziali, condotto più di 20 diversi esperimenti scientifici e tenuto due lezioni educative dal vivo a bordo della stazione orbitante. "Un evento interattivo in tempo reale con i taikonauti mette in evidenza la realtà dei risultati tecnologici del Paese e mostra le competenze e l'utilità del suo programma spaziale", ha dichiarato Molly Silk, ricercatrice di dottorato in politica spaziale cinese presso l'Università di Manchester in Inghilterra, in una recente intervista con Space.com.

A proposito di risultati tecnologici, recentemente sulla Stazione Spaziale Internazionale è stato riprodotto un teletrasporto olografico. Tornando alla notizia, gli astronauti cinesi hanno preparato la stazione per i loro prossimi colleghi, che dovrebbero arrivare con la missione Shenzhou 14 lanciata all'inizio di giugno.

In futuro, inoltre, la Cina aprirà le porte della sua stazione alle attività commerciali.