La capsula Crew Dragon di SpaceX ha riscontrato un'anomalia durante un test

Durante un test, una capsula di trasporto per astronauti, chiamata Crew Dragon, ha subito un'anomalia al motore, presso le strutture della compagnia di Cape Canaveral Air Force Station il 20 Aprile 2019.

Secondo Florida Today, intorno all'area del test si è venuta a creare una cortina di fumo, facendo intuire agli osservatori esterni che qualcosa era andato storto, fortunatamente non ci sono stati feriti durante l'imprevisto.

"SpaceX ha condotto una serie di test ai motori su un veicolo di prova di Crew Dragon nel nostro stand di prova a Landing Zone 1 a Cape Canaveral, in Florida," ha dichiarato un portavoce della base aerea a Space.com. "I test iniziali sono stati completati con successo, ma il test finale ha provocato un'anomalia durante la prova."

SpaceX vuole utilizzare la capsula Crew Dragon per trasportare gli astronauti della NASA sulla Stazione Spaziale Internazionale. Un primo lancio della capsula è andato bene per la prima volta a Marzo (ma non sappiamo ancora se il guasto sia stato causato nel velivolo in questione) e, durante la missione, la navicella spaziale si è agganciata alla stazione spaziale per poi tornare sulla Terra.

Dopo questo primo volo, ne doveva essere completato un'altro prima che la capsula potesse ospitare equipaggio umano. L'idea di SpaceX era quella di usare il veicolo usato per il primo test di Maggio, ma non è chiaro adesso come questo incidente influenzerà la timeline della compagnia.



Nel frattempo, SpaceX e la NASA stanno indagando sull'accaduto. "Garantire che i nostri sistemi soddisfino rigorosi standard di sicurezza e rilevare anomalie come questa prima del volo sono le ragioni principali per cui testiamo", ha prontamente dichiarato la compagnia privata di Elon Musk.