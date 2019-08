La capsula Dragon di SpaceX sta per tornare dalla Stazione Spaziale

Il veicolo spaziale Dragon di SpaceX tornerà sulla Terra oggi, il 27 agosto, e riporterà i risultati degli esperimenti condotti sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Dragon è una capsula orbitale da trasporto riutilizzabile, in grado di raggiungere un'orbita terrestre bassa e rientrare. Lo scudo termico di questo veicolo è progettato per resistere a velocità da rientro da orbite lunari o marziane. A partire da questa capsula, SpaceX sta sviluppando anche una versione per il trasporto di equipaggio, chiamata Dragon 2.

La capsula Dragon può trasportare sulla Terra fino a 3.500 chilogrammi di carico non pressurizzato (3.000 chilogrammi se il carico è pressurizzato).

La capsula originariamente è stata lanciata il 25 luglio da Cape Canaveral su un razzo SpaceX Falcon 9, impiegando due giorni per raggiungere l'ISS. Ha completato con successo la sua missione di rifornimento di merci ed è stato attraccato alla stazione spaziale da allora.

Gli esperimenti che ritorneranno sulla Terra sono: le indagini sulla crescita di muschio nello spazio, i primi risultati delle interazioni dell'estrazione nello spazio e l'impatto della microgravità sui riempitivi di silice utilizzati nelle gomme delle auto. Attualmente ci sono diversi esperimenti che aiuteranno la NASA a pianificare missioni future, che fanno parte del programma Artemis.

La NASA trasmetterà in diretta il distacco della capsula dalle ore 16:15 di oggi, attraverso questo link.