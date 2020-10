La capsula Orion è quasi completa: la rivedremo direttamente nello Spazio!

La NASA fa sapere che la capsula Orion è stata, nella giornata di ieri, “incapsulata” all’interno delle carenature che la proteggeranno durante l’ascesa atmosferica. Le foto che vedete in calce alla notizia sono l’ultima possibilità di osservare i suoi pannelli solari: li rivedremo solo una volta che saranno dispiegati nello Spazio!

Il veicolo ospiterà gli uomini e le donne che avranno l’onore (e l’onore) di riapprodare sulla Luna dopo il 2024. Sarà la loro casa e la loro navetta di salvataggio, tenendoli al sicuro da tutto ciò che nello spazio è letale. Nella giornata di ieri le parti centrale e inferiore del veicolo sono state avvolte dalle tre “carenature”, quelle grosse e affusolate strutture che danno un’eccezionale aerodinamicità al veicolo e che - una volta abbandonata l’atmosfera - vengono espulse mediante un sistema di microcariche esplosive.

L’involucro nasconderà il Modulo di Servizio fornito dall’ESA (dove si trovano i sistemi propulsivi, i sistemi elettrici e la stiva di elementi liquidi) insieme ai quattro pannelli solari esterni di cui è dotata la capsula Orion. Una volta sigillati all'interno, i pannelli non saranno più visibili fin quando il veicolo non sarà in volo nel 2021, con la missione Artemis-1. Diamogli un’ultima occhiata allora, e auguriamoci che la tabella di marcia prosegua come da manuale.

La NASA fa sapere, inoltre, che le tappe per la realizzazione della prima missione Artemis son state tutte rispettate nei tempi previsti e che non c’è motivo di temere alcun ritardo (almeno stando alle dichiarazioni fatte fin ad ora). Il razzo SLS, il nuovo vettore che sarà in grado di riportare l’umanità sulla Luna e su Marte, sta venendo su bene, nonostante il suo budget sia ampiamente fuori le stime. Proprio lo scorso mese è stato testato uno dei due booster laterali, e qui trovate lo spettacolare video del test.

Foto Credit: pagina Facebook ufficiale NASA’s Orion Spacecraft