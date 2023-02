La capsula radioattiva australiana perduta è stata ritrovata

In Australia è scomparsa una capsula radioattiva. La notizia ha allertato tutto il mondo, ma fortunatamente adesso è stata ritrovata! Così come potrete immaginare, il ritrovamento del cimelio è stato descritto dal Commissario dei vigili del fuoco e dei servizi di emergenza - Darren Klemm - come trovare "l'ago in un pagliaio".

"Se consideri la sfida di trovare un oggetto più piccolo di una moneta da 10 centesimi lungo un tratto di 1.400 chilometri della Great Northern Highway", continua il capo dei vigili del fuoco, "è un risultato straordinario." La capsula di argento, infatti, è grande 8 millimetri per 6 millimetri (le stesse dimensioni di un pisello), ma è stata trovata grazie un veicolo di ricerca utilizzando apparecchiature di radiazione specializzate.

Secondo quanto riportato dagli addetti ai lavori, il dispositivo sembra essere caduto dal camion che lo trasportava per essere utilizzato come misuratore in un'operazione mineraria. Attualmente è in corso un'indagine su come sia stata smarrita la capsula radioattiva. Tuttavia, anche se il dispositivo non fosse più stato trovato, non sarebbe stato un problema... visto che si trovava in mezzo al deserto.

"Come ho detto in precedenza, per essere a rischio di esposizione alle radiazioni è necessario essere vicini alla fonte per un periodo di tempo", ha dichiarato Andrew Robertson, chief health officer dell'Australia occidentale. "Se ti trovassi a un metro di distanza dalla sorgente per un'ora, sarebbe l'equivalente di ricevere la dose di radiazioni di 10 raggi X."

La capsula giaceva sul ciglio della strada e fortunatamente è improbabile che qualcuno sia stato contaminato durante l'incidente. A questo proposito, ma le pillole allo iodio servono davvero contro le radiazioni?