È stato finalmente captato il primo 'lampo radio veloce' proveniente dalla nostra galassia

Un team di astronomi ha finalmente trovato la causa dei misteriosi lampi radio veloci, un fenomeno astrofisico che si manifesta come un impulso radio transitorio, dalla durata di pochi millisecondi. Il colpevole sembra essere una magnetar, i resti di enormi stelle morte che possiedono dei campi magnetici miliardi di volte quello terrestre.

Alla fine di aprile, una magnetar - chiamata SGR 1935+2154 - ha iniziato a emettere raggi X vicino al centro della nostra galassia, a circa 30.000 anni luce di distanza. La scoperta è stata spiegata in una serie di tre articoli pubblicati sulla famosissima rivista Nature il 4 novembre. Questo è il primo lampo radio veloce mai osservato nella nostra galassia natale e, inoltre, il primo di questo tipo ad essere accompagnato da altri tipi di radiazioni rilevabili.

Questa scoperta ci indica principalmente una cosa: anche gli altri lampi radio veloci potrebbero essere causati da questi stessi corpi celesti, secondo il coautore dello studio Christopher Bochenek. Prima di questo nuovo studio, si pensava che le magnetar (qui il nostro approfondimento su questi incredibili resti stellari) all'interno della nostra galassia fossero troppo poco potenti per un'onda del genere.

Così, per scoprire l'esistenza di questi raggi nella Via Lattea, gli esperti dovevano vederlo con i propri occhi e così è stato grazie al Five Hundred Meter Aperture Spherical Telescope (FAST). Successivamente, grazie all'utilizzo di diversi strumenti, specialmente l'osservatorio STARE2 costruito dallo stesso Bochenek in tre siti nello Utah e in California, gli esperti sono finalmente riusciti a catturare l'incredibile scoppio.

Stiamo parlando del segnale radio più luminoso mai rilevato dalla nostra galassia.