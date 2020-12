È stato captato un segnale radio da Proxima Centauri: è 'molto strano' secondo il SETI

Lo scorso fine settimana, gli astronomi del Breakthrough Listen Project hanno fatto una scoperta davvero incredibile: un misterioso raggio radio emanato dalle vicinanze di Proxima Centauri che, per chi non lo sapesse, è il sistema solare più vicino del Sole (che si trova a circa 4,2 anni luce da noi).

Abbiamo riportato una notizia molto simile la scorsa settimana, quando un team di scienziati della Cornell University ha scoperto quella che credono sia la prima firma radio emessa da un pianeta al di fuori del nostro Sistema Solare, ma questa volta nella costellazione di Boote, una grande costellazione dell'emisfero boreale.

Il segnale di Proxima Centauri, con una potenza di 982 megahertz, è stato soprannominato BLC1 (Breakthrough Listen 1) è arrivato dalla stella, come rilevato dal telescopio Parkes in Australia ad aprile e maggio 2019. Il sistema in questione contiene un pianeta soprannominato Proxima b, il 20% più grande della Terra, che è situato nella zona abitabile.

In una dichiarazione, l'Istituto SETI ha commentato il rapporto che - sottolineiamo - viene considerato come un candidato, non un segnale confermato. "A causa del suo profilo, è molto improbabile che il segnale sia stato prodotto da una sorgente cosmica naturale ma sconosciuta, ma chi lo sa [...] La natura spesso ci sorprende", si legge nella dichiarazione, scritta dall'astronomo planetario dell'Istituto SETI, Franck Marchis.

Potrebbe essere un segnale captato che arriva direttamente dalla Terra. "L'idea di una civiltà tecnologicamente avanzata che vive intorno al nostro vicino stellare più prossimo è piuttosto straordinaria", ammette Marchis. "Attualmente, ci rimangono più domande che risposte: perché il segnale è stato rilevato solo una volta nell'arco di 30 ore in aprile e maggio?". Purtroppo, però, lo stesso scienziato ammette che "probabilmente il segnale non è alieno e lo confermeremo presto". "Ovviamente, come scienziato del SETI, niente mi farebbe più piacere che essere smentito."

Insomma, attendiamo possibili conferme o - molto più probabili - smentite. Sicuramente la questione è intrigante, staremo a vedere.