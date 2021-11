É stato captato il terremoto più profondo mai rilevato: 'è impossibile'

Per la prima volta a giugno, all'interno della rivista Geophysical Research Letters, si è parlato di un terremoto che ha destato fin da subito la curiosità della comunità scientifica: non è stato rilevato nella zona "comune" dei sismi, ma ad una profondità alquanto strana e mai vista a circa 750 chilometri sotto la superficie terrestre.

Questa è la profondità del mantello inferiore, dove i sismologi si aspettavano che i terremoti fossero impossibili. Il movimento è stato captato dal più potente array per rilevare i terremoti attualmente in uso in Giappone. Lo sapete, inoltre, che vicino al nucleo della Terra esistono montagne alte 100 volte più dell'Everest?

La profondità del terremoto deve ancora essere confermata da altri ricercatori, ma la scoperta sembra affidabile, secondo quanto affermato da John Vidale, un sismologo della University of Southern California (che non è stato coinvolto nello studio ma è stato interpellato da LiveScience).

Comprendere questi terremoti così profondi è difficile e la scienza riesce a spiegarli fino a 400 km (quando ci troviamo nel mantello superiore). Nel punto in cui è stato captato il terremoto, ovvero a 751 chilometri di profondità nel mantello inferiore, è quasi impossibile stabilire una possibile motivazione.

Gli autori dell'articolo sostengono che una lastra di crosta in subduzione possa essersi depositata sul mantello inferiore abbastanza saldamente da creare per le rocce che si trovano in questa zona una grandissima quantità di stress, generando abbastanza calore e pressione da causare una rottura molto insolita.

Secondo Pamela Burnley, professoressa di geomateriali presso l'Università del Nevada (anche lei non coinvolta nello studio), la colpa potrebbe essere di alcuni "minerali insoliti". Qualunque sia la causa del terremoto, comunque, non è probabile che si ripeta spesso, ha dichiarato infine Heidi Houston, geofisica dell'Università della California del sud... dove recentemente è stato captato un terremoto creato da un lago artificiale.