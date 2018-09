Car2go supera i 500.000 iscritti in Italia, ed espande la flotta a Milano, Roma e Torino

Importante traguardo raggiunto dal servizio di carsharing Car2go in Italia. La compagnia ha da poco annunciato di aver raggiunto quota 500.000 iscritti nel nostro paese, un dato in crescita del 30% rispetto a quello riportato nell'agosto del 2017. Una crescita che va di pari passo con il numero dei noleggi, cresciuto del 12,3% nell'ultimo anno.

Grazie a questo dato, l'Italia si piazza al secondo posto tra le nazioni in cui Car2Go ha il maggior numero di utenti, dietro alla Germania che però conta 958.000 iscritti.

La compagnia ha anche annunciato delle importanti modifiche alla flotta.

A Milano infatti i veicoli passeranno da 800 e 940 smart fortwo e forfour. La scelta di ampliare la disponibilità nel capoluogo lombardo è anche dettata dal fatto che a cinque anni dal lancio del servizio, nel 2013, i 198.000 clienti car2go hanno percorso 41,2 milioni di chilometri non solo nella città, ma anche per raggiungere l'aeroporto di Linate e muoversi nei comuni di Sesto San Giovanni, Assago, San Donato, Basiglio e Segrate, in cui sono presenti delle aree di parcheggio dedicate a car2go. Milano si conferma anche la città italiana in cui è stata registrata la più grande crescita di utenti: +30,4%.

Modifiche alla flotta anche a Roma, dove i 194.000 clienti hanno percorso 29 milioni di chilometri. Il gestore qui ha già predisposto l'aggiunta 65 veicoli, che porteranno la flotta romana a 665 vetture in totale. Di recente Car2go aveva anche aggiunto 20 smart fortwo cabrio, una novità assoluta nella storia.

A Torino il numero totale di vetture disponibili per i 70.000 utenti salirà a 450 unità. Invece, lungo l’Arno, dove car2go conta 47.000 utenti, non arriveranno nuove auto, ma le attuali vetture verranno sostituite gradualmente da veicoli più nuovi.