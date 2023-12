I Carabinieri hanno arruolato 'Saetta', il primo cane robot che effettuerà le ricognizioni

Anche i Carabinieri hanno arruolato il ruolo primo robot. Si chiama “Saetta”, un nome che rievoca il simbolo presente sulle vetture dell’arma, ed è una novità assoluta per le Forze Armate Italiane.

Inizialmente Saetta sarà affiancato al Nucleo degli Artificieri di Roma, ed assisterà i militari nelle attività di ricognizione ed i controlli sui terreni impervi che non sono percorribili dai normali veicoli dotati di ruote o cingoli. A controllarlo a distanza (fino a 150 metri), tramite un tablet, ci sarà sempre un operatore che si avvarrà di un tablet che potrà farlo salire e scendere dalle scale, ma anche aprire le porte o rimuovere gli ostacoli.

A livello software, Saetta sarà anche in grado di mappare i luoghi tramite di sistemi di rilevazione laser e termici, per evidenziare possibili minacce o individuare possibili tracce di esplosivo grazie all’ausilio di una strumentazione dedicata che permetterà al quadrupede anche di scovare possibili agenti chimici o radiologici.

Dotato di un braccio robotico, proprio come Spot di Boston Dynamics, Saetta entrerà in azione già a Capodanno quando i grossi petardi inesplosi sono soliti provocare gravi danni ai cittadini nelle aree urbane. In futuro però sarà anche in grado di rifornire gli equipaggiamenti militari che non possono muoversi. Come riportato da il Corriere della Sera, “Saetta è un altro passo della costante attività di ricerca e sviluppo dell'Arma nell'ambito delle nuove tecnologie, con lo scopo precipuo di implementare ulteriormente efficienza ed efficacia del servizio offerto al cittadino”.