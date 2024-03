'Siamo i Carabinieri, suo figlio ha avuto un brutto incidente': la nuova truffa telefonica

Se qualche giorno fa su queste pagine abbiamo parlato della truffa di Whatsapp, che ha interessato molti utenti, oggi raccontiamo la vicenda che ha interessato la zia di Benedetta Rossi, la food blogger famosa per il suo format “Fatto In Casa da Benedetta”, che sui propri account social ha voluto denunciare l’accaduto.

In un filmato, che la vede insieme alla zia, quest’ultima racconta di come è caduta nel tranello di un gruppo di truffatori che si sono spacciati per dei Carabinieri. La donna infatti spiega che tutto è iniziato con una telefonata in cui dall’altra parte i truffatori dicevano di essere dei Carabinieri e la informavano di un incidente occorso a suo figlio, il tutto conoscendo abitudini e dati. Fingendo un arresto, hanno chiesto alla zia di Benedetta di preparare dei soldi in una busta che - spiega - sarebbero serviti per pagare la cauzione per far uscire di prigione il figlio. La donna, ovviamente spaventata, ha seguito le istruzioni ma solo dopo aver consegnato la busta con i soldi si è resa conto che era una truffa.

Come sempre in casi analoghi, quando ricevete telefonate di questo tipo consigliamo di riagganciare il telefono e mettersi immediatamente in contatto con le autorità competenti per la denuncia del caso.

