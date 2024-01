Una caramella in un'acceleratore di particelle, creerebbe un'esplosione atomica

Se cadesse una caramella all'interno di un acceleratore di particelle, potrebbe scatenare un'energia paragonabile a 80 volte quella della bomba atomica sganciata su Hiroshima. Parliamo proprio del Large Hadron Collider (LHC), il gigante della fisica delle particelle, capace di accelerare protoni a velocità vertiginose. Potrebbe accadere?

Innanzitutto, state tranquilli! La risposta è meno catastrofica e più affascinante di quanto si possa immaginare. Il LHC, infatti, è progettato per accelerare solo particelle subatomiche e nuclei, non oggetti di dimensioni macroscopiche come una caramella.

Questo dolciume, infatti, è circa 500 trilioni di trilioni di volte più pesante di un protone, anche se ionizzato per essere influenzato dai campi elettromagnetici del collider, raggiungerebbe una velocità massima di soli 6 centimetri all'ora.

Tale esperimento mentale da parte degli scienziati, però, ci mostra l'affascinante e complesso mondo della fisica delle particelle. Ci ricorda che, nel regno dell'infinitamente piccolo, le regole del gioco cambiano drasticamente e ciò che per noi è quotidiano e banale, come una caramella, assume proporzioni e comportamenti del tutto inaspettati.

A tal proposito, sapete c'è stato un uomo che è stato investito da un raggio di protoni all'interno di questi dispositivi? Mentre gli scienziati hanno creato un'acceleratore minuscolo: 54 milioni più piccolo dell'originale. Insomma, il riassunto della notizia è: non mangiate caramelle all'interno del Large Hadron Collider.