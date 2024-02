Una caratteristica accomuna l'uomo con questi assurdi vermi marini

Le scoperte di Darwin sull'evoluzione della specie hanno gettato le basi della biologia moderna e dello studio dell'uomo e degli animali. Tuttavia, mai ci saremmo aspettati che l'essere umano avesse una cosa in comune con le lamprede marine, degli animali preistorici che sembrano essere usciti da un film horror.

Con oltre 500 milioni di anni di storia evolutiva, questi vermi marini di distinguono per la loro bocca simile a una ventosa e dentata, ma nascondono segreti evolutivi nel loro DNA simili a quelli degli esseri umani. Grazie a uno studio dell'Istituto Stowers per la Ricerca Medica, è emerso che la parte del cervello che regola funzioni vitali come la pressione sanguigna e il battito cardiaco, nota come encefalo posteriore, si sviluppa in modo simile negli uomini e nelle lamprede marine.

Gli scienziati hanno scoperto che il processo di sviluppo di questa parte del cervello di entrambe le specie utilizza un set di strumenti molecolari e genetici estremamente simile, suggerendo un'origine comune molto più antica di quanto precedentemente ipotizzato.

Uno degli aspetti più affascinanti di questa ricerca è il ruolo della vitamina A nel processo di sviluppo dell'encefalo posteriore. Precedentemente si riteneva che questa vitamina giocasse un ruolo chiave solo negli animali più evoluti, ma il team ha dimostrato che anche nelle lamprede marine, questo semplice composto chimico avvia il circuito genetico necessario per formare l'encefalo posteriore.

Gli autori dello studio hanno anche evidenziato come le lamprede offrano una finestra unica sull'evoluzione dei vertebrati. Nonostante la loro mancanza di mascelle, una caratteristica presente nella maggior parte dei vertebrati, sono diventate un modello prezioso per comprendere come si sono sviluppate le complesse particolarità fisiche umane e non.

Certo è che la comprensione dell'evoluzione dell'uomo passa anche per organismi che non pensavamo avere nessun collegamento con noi. Assurdo, vero?