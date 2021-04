Quali caratteristiche deve avere una password per essere sicura?

La sicurezza delle password è spesso oggetto di discussioni. Nonostante l’incremento dell’utilizzo dei sistemi di autenticazione biometrica, infatti, le password restano centrali per proteggersi online, ecco perchè è necessario che soddisfino sempre degli attenti requisiti per evitare furti.

Il primo consiglio, ovviamente, è di utilizzare una password diversa per ogni servizio. Per memorizzarle tutte potete affidarvi ad un password manager come LastPass o OneSafe.

Per essere sicura, innanzitutto, la password deve essere composta da almeno otto caratteri, seguendo questo schema:

Un carattere deve essere maiuscolo;

E’ necessaria la presenza di un numero (da 0 a 9)

Deve essere presente un carattere speciale (come #, !, %, & o @)

Se state invece cambiando password, è ovviamente preferibile che la nuova sia diversa da quella vecchia. Evitate inoltre le password più comuni, dal momento che essendo molto diffuse possono essere scoperte facilmente.

Secondo una ricerca diffusa qualche tempo fa, in occasione del World Password Day, il 44% degli utenti utilizza la stessa password per tutti i servizi: si tratta di una pratica estremamente pericolosa dal momento che dà ai malviventi informatici la possibilità di accedere a tutti i servizi associati alla vostra mail.

Consigliamo inoltre anche di utilizzare sempre l’autenticazione a due fattori con verifica tramite SMS per accedere ai servizi.