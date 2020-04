Carbonara Day: ecco come si stanno riunendo virtualmente gli italiani

Oggi 6 aprile 2020 è il Carbonara Day 2020 e gli italiani non possono fare a meno di festeggiarlo, riunendosi tra di loro. Tuttavia, questo periodo ci richiede di stare in casa e di evitare gli assembramenti. Per questo motivo, le persone stanno trovando metodi alternativi per fare comunque onore alla ricetta.

In particolare, sui social network, ad esempio su Twitter, in molti stanno utilizzando l'hashtag #CarbonaraDay per condividere il proprio piatto con gli altri italiani. I festeggiamenti sono iniziati alle 10 di questa mattina, ma stanno continuando a proseguire, anche attraverso l'hashtag "secondario" #CarbonaraHomeMade. Insomma, anche da casa propria, le persone stanno festeggiando l'evento come si deve, stando ai gustosi piatti che si vedono in foto.

Non c'è alcuna competizione: le immagini delle prelibatezze vengono pubblicate per puro spirito di condivisione. Insomma, i social network ci consentono ancora una volta di essere tutti più vicini. Il "potere" del mondo del Web sta dando vita a una coesione pazzesca, come dimostrano le enormi cifre ottenute attraverso le raccolte fondi lanciate per l'emergenza.

Vi ricordiamo che le attività per tenerci tutti uniti non mancano di certo in questi giorni. Pensiamo, ad esempio, all'iniziativa della Rai chiamata "Musica che unisce", che ha dato vita a un concerto dalla durata di oltre quattro ore, in cui si sono esibiti, per sostenere una raccolta fondi interamente destinata alla Protezione Civile, artisti come Andrea Bocelli e Fedez.