La carcassa di una megattera estremamente rara è stata trovata su una spiaggia

In Australia una megattera estremamente rara è stata ritrovata (purtroppo) deceduta. La creatura, lunga 10 metri e di colore bianco, era una giovane femmina che è stata avvistata il 16 luglio da un residente locale di Mallacoota, Victoria.

"Era bianco puro", ha dichiarato il residente locale Peter Coles "e aveva un aspetto simile al marmo. Credevo che fosse una scultura; quasi non sembrava reale." Incredibilmente, gli esperti non pensano che la megattera fosse albina perché non era completamente chiara (a proposito, sapete che queste creature possono esplodere?).

"Da quello che sono stato in grado di vedere sulla balena stessa, ci sono prove di macchie di pelle di colore scuro", ha dichiarato ad ABC News lo scienziato Peter Brick. L'albinismo, infatti, è una condizione genetica che impedisce di produrre la melanina, pigmento che dà colore alla pelle, alle piume e agli occhi.

L'animale marino potrebbe aver sofferto di leucismo, ovvero la capacità di alcune singole cellule di produrre melanina che può causare uno scolorimento irregolare. Un'altra possibile e tetra spiegazione per la tonalità della balena è che parte della pelle sia caduta durante la decomposizione. Attualmente non è ancora chiara la causa del decesso, per questo motivo un team di scienziati sta analizzando parti della carcassa in laboratorio, con la speranza di rispondere alle domande ancora senza risposta.