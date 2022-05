Cardano (ADA) può raggiungere la scarsità digitale e diventare come BTC? La teoria

Dopo la partenza della testnet dell'hard fork Vasil di Cardano, la blockchain si appresta a entrare in una nuova era della sua esistenza, avvicinandosi sempre di più a una scalabilità superiore, unita alla sua ormai leggendaria stabilità.

A questi due aggettivi, che rendono la rete Cardano una delle più affidabili sulla piazza, secondo una interessante teoria potrebbe eventualmente aggiungersene anche un altro: la scarsità digitale.

Se Ethereum non ha un limite alla sua supply, Cardano ha molti più punti in comune con Bitcoin. Come la rete di Satoshi, infatti, la blockchain di Hoskinson prevede una supply limitata, per quanto numericamente diversa da BTC.

Mentre su Bitcoin si è da poco raggiunta la cifra di 19 milioni di token circolanti su 21 totali, su Cardano siamo ancora intorno al 75% della supply totale con poco meno di 34 miliardi di token circolanti su 45. Numeri molto diversi, certo, ma ciò non toglie che questo aspetto possa effettivamente influire sulle future dinamiche della moneta virtuale.

A questo si aggiunga il fatto che, proprio come BTC, i primi anni di vita di Cardano, il token si è mantenuto stabile a cifre altamente democratiche con un valore unitario di scambio che attualmente si attesta sui 0,46 dollari e con un ATH di 3,10 dollari (tra l'altro, abbiamo recentemente raccontato come è stato calcolato il valore iniziale di Bitcoin).

Tuttavia, mai come nell'attuale fase di mercato è sconsigliato lasciarsi andare a sentimenti e teorie, poiché non sono da escludere ulteriori spinte ribassiste anche a doppia cifra.