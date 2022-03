Cardano continua a macinare record: ecco quanti progetti attivi su ADA

Dopo aver tessuto le lodi di Cardano per la sua impronta ecologica, con un'impronta di carbonio estremamente ridotta rispetto ad altre blockchain, torniamo a parlare dell'ecosistema che gravita attorno ad ADA per fare il punto sui progetti attivi.

Il lungo percorso che ha portato la rete di Charles Hoskinson a diventare una delle principali sulla scena, ha visto di recente anche l'implementazione delle funzionalità legate agli smart contract. Dopo aver stentato a decollare, però, questa funzionalità sembra finalmente aver spiccato il volo.

Allo stato attuale, infatti, Cardano ospita ben 517 progetti in lavorazione, incluse collezioni di NFT, dApp per prestiti e wallet, stando alle rilevazioni effettuate da Tim Harrison, Direttore Marketing di IOHK Global. Hoskinson, dal canto suo, ha dichiarato che "L'ecosistema Cardano continua a crescere, con ora oltre 500 progetti in via di sviluppo, dalle raccolte NFT ai prestiti DeFi e nuovi portafogli. Complimenti a tutto il team IOG che continua a portare avanti la piattaforma".

Insomma, sembra proprio che l'ecosistema di Cardano sia destinato ad espandersi ulteriormente, nonostante lo scetticismo iniziale di molti. Ricordiamo, inoltre, che il crescente traffico sulla rete sembra non aver avuto impatti negativi sulla sua tenuta. Nonostante ciò, si parla già di un aumento dei blocchi Cardano dell'11% e di una maggiore scalabilità in arrivo.