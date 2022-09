Cardano guarda al futuro: ecco la data di Vasil, ma cosa ci aspetta dopo?

Dopo averci spiegato perché Cardano non può fare burn, Charles Hoskinson è tornato a parlare della sua creatura per darci qualche aggiornamento sulle prossime pietre miliari della rete, a partire dalla data del prossimo upgrade.

Dopo il lancio della testnet Vasil su Cardano, infatti, c'è moltissimo entusiasmo sull'aggiornamento e soprattutto sulla data dell'hard fork che dovrebbe migliorare esponenzialmente la scalabilità sulla blockchain.

A tal proposito, il papà della rete ha spiegato che "probabilmente è l'aggiornamento più complesso che abbiamo mai dovuto affrontare come ecosistema. Se tutti avremo fatto bene il nostro lavoro, quando ci sveglieremo il 22 settembre sarà tutto un altro giorno. Questa è la magia e il potere dell'ecosistema Cardano".

Insomma, tantissimo comprensibile entusiasmo per Vasil, un aggiornamento che conferirà una maggiore capacità di thorughput a una delle reti già più affidabili attualmente in circolazione. Ma non è finita qui.

Hoskinson, infatti, ha anche parlato della roadmap di Cardano e delle future sfide che attendono il team: "Guardando più in là, ci sarà una grande retrospettiva su come potremo migliorare il nostro modo di fare le cose. Ci sarà anche un dibattito approfondito sull'architettura generale di Cardano così com'è e su come intendiamo portarla al livello successivo per renderla più utile, portatile, scalabile e migliore per tutti".

Tra gli elementi futuri, Hoskinson ha parlato di molti CIP (Cardano Improvement Proposal), alcuni legati a Voltaire e alla governance, altri a Basho e alla scalabilità. La strada per il 2023, quindi, è grossomodo già tracciata.

"La distanza tra noi e tutti gli altri sta crescendo", chiosa Hoskinson, "Abbiamo costruito Cardano per essere il sistema operativo finanziario del mondo [...] L'abbiamo costruita come comunità per dare identità economica a coloro che non ce l'hanno, in modo da poter avere un mercato globale più equo. È una missione pazzesca e sembra di vasta portata, ma con Vasil in arrivo il 22 settembre tutto sembrerà molto più realizzabile".