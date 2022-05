Cardano, hard fork in vista: ecco quando partirà la Testnet

Se le ottimistiche promesse di Hoskinson su Cardano hanno entusiasmato l'enorme community di ADA, una novità molto particolare sarà accolta con lo stesso spirito: il visionario fondatore, infatti, ha confermato l'arrivo della nuova Hard Fork.

La nuova Hard Fork "Vasil", infatti, è stata ulteriormente confermata da Charles Hoskinson, il quale ha ribadito il suo entusiasmo sull'aggiornamento. Vasil, per il fondatore, porterà "sensibili miglioramenti nelle performance di Cardano" e non solo, abbracciando, dunque, anche gli Smart Contract.

Ci saranno quattro livelli di upgrade, CIP-31 (Reference Input), CIP-32 (Inline Datum), CIP-33 (Reference Script) e CIP-40 (Collateral Output), mentre l'aggiornamento dovrebbe andare online a giugno. Come suggerito, invece, dal profilo ufficiale di IOHK, la Testnet verrà rilasciata già entro la fine di maggio 2022.

La notizia arriva a margine di un interessante aggiornamento al wallet Daedalus, che raggiunge la build 4.10.0, con supporto per l'ambiente Windows per sviluppatori. Quanto alla crescita dell'ecosistema, Hoskinson ha rivelato che attualmente ci sono 937 progetti in fase di sviluppo sulla rete. A oggi, già 84 sono stati lanciati lanciati e 5.549 sono, invece, progetti NFT.

Il tutto, ricordiamo, avviene in un periodo non del tutto roseo per il mercato, che è tornato a tingersi di rosso dopo i timidi segnali di ripresa per Bitcoin prima dell'apertura del weekend del 14 maggio 2022.