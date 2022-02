Cardano, Hoskinson svela un nuovo progetto per i Paesi in via di sviluppo

Mentre Cardano punta alla scalabilità, compiendo passi da gigante in questa direzione, non si placa l'entusiasmo del suo creatore, Charles Hoskinson, il quale ha rivelato delle interessanti novità per la sua blockchain.

Il nuovo progetto, a detta del visionario statunitense, avrebbe il potenziale di ridurre il divario tra i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo, attraverso un piano di prestito peer-to-peer pensato per l'Africa: "saremo in grado di farlo con una stablecoin su blockchain Cardano, per un progetto completamente peer-to-peer basato in Kenya".

Questo, a suo dire, migliorerebbe non poco la situazione economica dei paesi del continente africano, in quanto indirizzerebbe "miliardi di dollari ai Paesi in via di sviluppo, dove i tassi di interesse sono più elevati".

Tutto questo potrebbe essere facilitato dalla natura intrinseca delle criptovalute, dove tutto è in chiaro e non è necessario un rapporto di tipo fiduciario per lo scambio di denaro, dal momento che sulla blockchain tutto può essere verificato autonomamente, in quello che Hoskinson chiama "un sistema di responsabilità inclusiva".

L'intero progetto sarebbe a un punto di svolta. La fondazione, infatti, è prossima a un passo enorme in questa direzione, dopo l'anno record per la community Cardano, puntando anche a informazioni sulla tutela della salute, delle filiere alimentari, delle credenziali personali e persino sulle votazioni pubbliche.