Cardano, IOHK annuncia il prossimo Catalyst dopo il successo di Fund8

In attesa dell'avvio della Testnet della nuova Hard Fork di Cardano, l'ecosistema di IOHK ha annunciato quando prenderà il via il prossimo evento Project Catalyst, dopo il successo del passato Fund8.

La nuova tornata di progetti conterà oltre 1.000 proposte con 16 milioni di dollari in ADA già stanziati per finanziare i vincitori di Project Catalyst Fund9.

Ricordiamo che si tratta di una serie di eventi pensati per aiutare i progetti più promettenti sulla rete Cardano con corposi finanziamenti. Una tradizione avviata ormai da anni che rappresenta, probabilmente, il più grande segno del profondo legame tra il team e la community da record di Cardano, con una crescita di oltre il 400% nel solo 2021 su Twitter, per non parlare di LinkedIn, dove si è superato il +700%, e Reddit.

Un anno di forti rivoluzioni interne, soprattutto dopo l'apertura agli Smart Contract, che ha portato a una crescita esponenziale dei progetti in lavorazione sulla blockchain. Allo stato attuale se ne costano 943 in costruzione, con 85 già lanciati e ben 5.656 progetti NFT.

La prossima fork, nome in codice "Vasil", prenderà il via il 29 giugno 2022 e promette di portare miglioramenti significativi sul fronte scalabilità e throughput sull'intera rete e sugli smart contract.