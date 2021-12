Cardano a quota 20 milioni di transazioni e festeggia 4 anni senza interruzioni di rete

In un momento di correzione generalizzata, iniziato nel Red Friday delle criptovalute, a finire sotto i riflettori è Cardano, che celebra un traguardo storico raggiungendo e superando ben 20 milioni di transazioni sulla sua blockchain.

Un risultato impressionante, ulteriormente avvalorato dal fatto che negli ultimi quattro anni è stato possibile compiere questo percorso senza una singola interruzione di rete, a dimostrazione dell'efficienza e dell'affidabilità della tecnologia proprietaria della blockchain PoS più grande del mondo.

Sesta per capitalizzazione, ADA ha una capitalizzazione di mercato di oltre 50 miliardi con le sue 33 miliardi di monete in circolazione, per un valore unitario giornaliero che oscilla intorno a 1,60 dollari e generalmente stabile su questo valore da diverse settimane, dopo aver toccato il suo massimo storico di 3,10 dollari, secondo lo storico di Coinmarketcap. Accusata da molti di essere meno performante delle altre altcoin in termini di valore monetario, ADA ha dimostrato di poter andare oltre questi aspetti andando a costituire un ampio spettro di servizi di reale utilità.

In risposta alle critiche, soprattutto riguardanti il protocollo Ouroboros di Cardano, Charles Hoskinson, fondatore del progetto, ha dichiarato che "ciò che la gente non riesce a capire di Ouroboros è che si tratta di una famiglia di protocolli che ha già superato la fase più dura del suo sviluppo. Il 2022 sarà l'anno dell'ottimizzazione della capacità di trasmissione e del collegamento delle sidechain. Non stiamo parlando più di teoria. Sarà un anno davvero divertente".

