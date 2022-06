Cardano scavalca Ripple e guarda a BNB: i motivi del rally di ADA

I primi segni di ripresa per le criptovalute a fine maggio 2022 hanno fatto respirare il mercato e gli investitori, ma c'è un token in particolare che continua a tirare dritto per la sua strada, superando in performance le altre monete.

Nonostante il verde generalizzato, infatti, Cardano ha piazzato un rally clamoroso, con una crescita superiore al +15% giornaliero e al +22% settimanale, con un valore di scambio unitario attuale di 0,62 dollari e un Market Cap di oltre 20 miliardi.

Con questi risultati, ADA è riuscita a superare XRP in classifica per capitalizzazione, seppur di un soffio, diventando, di fatto, la quarta criptovaluta sul mercato al netto delle stablecoin USDT e USDC e sesta complessivamente.

Questa crescita sopra le righe arriva a distanza di ormai pochi giorni dal preannunciato lancio della Testnet di Vasil su Cardano. Nonostante le prime anticipazioni su un lancio della testnet della nuova Hard Fork puntassero alla fine di maggio, tuttavia, l'apertura ufficiale è ora fissata per il 2 giugno con appuntamento per la mainnet per il 29 giugno 2022.

Se con Alonzo, a fine 2021, Cardano ha aggiunto alla sua rete le funzionalità relative agli Smart Contract, con Vasil il focus sarà tutto su scalabilità e usabilità, argomenti cari agli appassionati di criptovalute e delle tecnologie sottostanti soprattutto in virtù delle performance di Cardano rispetto a reti avversarie come Solana, sebbene nel corso del tempo la blockchain abbia già avuto modo di dimostrare di essere una delle migliori in termini di affidabilità, rompendo il muro dei 4 anni senza interruzioni su Cardano.