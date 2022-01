Cardano, sfondato il muro dei 1000 Smart Contract: crescita vertiginosa per la blockchain

Dopo aver festeggiato ben quattro anni senza interruzioni sulla rete Cardano, la piattaforma raggiunge un altro incredibile traguardo. Con una crescita esponenziale nell'adozione, infatti, gli Smart Contract segnano la loro prima pietra miliare.

In attesa dell'arrivo di Hydra su Cardano, che dovrebbe portare la tanto attesa scalabilità al sistema, infatti, dall'implementazione delle funzionalità dell'Alonzo Hard Fork la rete ha raggiunto e superato i 1000 Smart Contract in soli quattro mesi.

Come possiamo apprezzare anche nel grafico, la crescita è stata costante e inesorabile e mostra il tasso di crescita nell'adozione di Plutus, la piattaforma specifica per la creazione di Smart Contract su Cardano.

Come riporta la fonte, il suo fondatore, Charles Hoskinson, crede fortemente nei progetti come Cardano, affermando che queste tecnologie "saranno onnipresenti come Internet e utilizzate da miliardi di persone" nel prossimo futuro.

Oltre a ciò, ricordiamo che anche la crescita sul mercato della criptovaluta ADA è stata altrettanto inesorabile e costante nel tempo, nonostante venga immeritatamente definita come la "tartaruga" delle altcoin. Infatti, solo nel 2021, abbiamo assistito a una crescita spaventosa, che ha portato Cardano stabilmente nelle prime posizioni in termini di capitalizzazione e un valore per singolo token passato dai minimi di 0,17 dollari al suo ATH storico di 3,10 dollari, raggiungo proprio a settembre, in pieno hype per il nuovo aggiornamento.