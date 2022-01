Cardano, traffico in aumento sulla blockchain ma nessun disservizio

Sebbene sia stata sottovalutata da molti nel corso del tempo, la rete Cardano ha dato modo di dimostrare la propria affidabilità rispetto ad altre blockchain. Di recente, ha addirittura sfondato il muro delle 20 milioni di transazioni senza crash su Cardano.

Nonostante le acclarate potenzialità, lo sviluppo di questo ecosistema è tutt'altro che terminato. Infatti, Cardano dovrebbe presto aggiornarsi a Hydra, compiendo passi da gigante verso la scalabilità.

Scalabilità che probabilmente renderà questa rete ancora più versatile, anche se già attualmente è in grado di sostenere picchi di traffico non indifferenti senza accusare il colpo. Solo nei primi di gennaio 2022, Cardano è ai massimi livelli di traffico da mesi a questa parte. Per l'esattezza, l'ultimo picco si era registrato a novembre 2021 e, su una scala dove il 100% rappresenta il livello massimo di utilizzo dei blocchi, attualmente siamo nell'ordine del 69,85%. L'ultimo picco registrato era del 76,28%.

Questo aumento di traffico può avere molteplici spiegazioni. In linea generale, il maggior peso specifico va attribuito alla recente implementazione degli Smart Contract, che comportano un maggiore utilizzo da parte degli sviluppatori, ma anche all'annuncio di un imminente aumento della dimensione dei blocchi del 12,5%, il cui impatto sarà non solo nella capacità ma anche nella velocità dei tempi di approvazione e quindi complessivamente del throughput.