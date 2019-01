Carenza di componenti per le riparazioni: Apple Watch 1 sostituiti con la Serie 2

Secondo quanto affermato dall'AppleInsider, i centri autorizzati Apple avrebbero ricevuto l'ok a sostituire Apple Watch Series 1 con Series 2 nel caso in cui dovesse esserci la necessità di ripararali. Le motivazioni sarebbero da ricercare in una temporanea carenza di componenti, che non consentono di effettuare le sostituzioni interne.

Un documento distribuito ai responsabili dei centri autorizzati Apple informa il personale che le parti interne per Apple Watch "Series 0" ed Apple Watch Series 1 da 42 millimetri sono limitate.

Come misura temporanea, il colosso di Cupertino consente ai service provider di offrire la sostituzione dell'intero orologio con il modello Series 2 da 42 millimetri per tutti coloro che avviano una pratica di sostituzione. Il programma dovrebbe essere disponibile da Febbraio ad Aprile, e riguarda anche le riparazioni da effettuare presso i Genius Bar degli Apple Store.

Non è chiaro però se questa vera e propria offerta si applica a tutti gli Apple Watch Series 0 e Series 1 da 42 millimetri, in quanto il documento fa riferimento ad alcune componenti per cui ci sarebbe carenza, che ovviamente non sono state rese note.

Il primo Apple Watch (quello indicato come Series 0) è stato lanciato nel 2015, mentre la Series 1 ha debuttato come modello entry-level a fianco della Series 2 nel 2016.