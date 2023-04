La carica dei foldable: tutti i modelli in arrivo o presunti per il 2023

Dopo aver toccato con mano i pieghevoli del MWC 2023, tra presente e futuro del segmento, è arrivato il momento di fare mente locale su quanti e quali dispositivi con schermo flessibile sono previsti nel corso del 2023.

Tra rumor, leak e conferme più o meno ufficiali, è possibile tracciare un quadro quasi certo di cosa ci attende, perlomeno in termini di nomi.

Samsung, per esempio, nei prossimi mesi dovrebbe sfornare la sua prossima generazione di device pieghevoli, i nuovi Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5, dei quali si sa ancora poco ma è già possibile ipotizzare qualcosa, come la presenza di un chip Snapdragon for Galaxy, vale a dire il SoC Snapdragon 8 Gen2 custom prodotto da Qualcomm per i nuovi Samsung Galaxy S23 Series.

Sarà interessante vedere come e se il colosso sudcoreano avrà intenzione di rispondere colpo su colpo anche a OPPO, che con le sue cerniere a chiusura "perfetta" ha lanciato un nuovo standard.

Dal momento che Flip4 e Fold4 sono stati presentati in un evento estivo nel 2022, è plausibile che anche per la nuova generazione ci sia ben poco da attendere.

Un'altra osservata speciale è la creatura di Pete Lau e soci, dal momento che OnePlus ha confermato di essere al lavoro su un foldable, ribadendolo anche a Barcellona ma senza mai rivelare davvero più di tanto.

Tuttavia, in rete iniziano già a circolare le prime teorie e parrebbe confermata la presenza di due device, un flip e un fold, mentre la famiglia dovrebbe essere identificata dalla lettera V.

C'è chi parla di dispositivi simili alla gamma N2 di OPPO, ma è difficile pensare che OnePlus voglia approcciarsi a un nuovo segmento con dispositivi molto simili a qualcosa di già presente.

Vivo ha portato in Europa il suo X90 Pro con sensore da 1 pollice e tecnologia Zeiss, confermando il suo impegno nella fotografia. Tuttavia, il brand asiatico è seriamente impegnato anche nel costruire una seria proposta di pieghevoli e infatti ha da poco rivelato l'esistenza del Vivo X Fold2, smartphone pieghevole di ultima generazione con specifiche da top di gamma, Snapdragon 8 Gen2 incluso.

Parallelamente, è stato annunciato anche Vivo X Flip, il primo smartphone a conchiglia dell'azienda, anche se per nessuno dei due ci sono ancora delle tempistiche (men che meno conferme) di approdo sul mercato europeo.

Lo ammettiamo: il Motorola Rizer al MWC 2023 è stato il nostro concept preferito. Purtroppo, non è ancora arrivato il momento del suo approdo sul mercato e per i "rollable" dovremo attendere. Tuttavia, Motorola è pronta per inondare il mercato di pieghevoli con la serie Moto Razr 2023. Si parla di un modello flagship dal nome Moto Razr 40 Ultra, ma anche di un possibile Lite e di una variante standard. Insomma, una proposta ampia e variegata, per tutte le esigenze.

Huawei Mate X3 è il più recente foldable dell'azienda ed è anche il pieghevole più sottile sulla piazza. Purtroppo, attualmente è stato lanciato solo in Cina ma è prevista un'espansione geografica nel corso dei prossimi mesi.

Dulcis in fundo, il colosso di Mountain View ha annunciato il Google I/O 2023 e in questa occasione è previsto almeno un nuovo device: che si tratti di Google Pixel Fold oppure del più tradizionale Pixel 7a?