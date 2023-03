Mai più senza carica col Power Bank Xiaomi da 20000 mAh in offerta

Dopo il viaggio in quel di Casa Xiaomi, torniamo a fare riferimento su queste pagine al noto brand. Infatti, quest'ultimo ha messo in sconto un Power Bank che potrebbe fare gola a più di qualcuno (soprattutto ai possessori di smartphone Xiaomi).

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto da parte della versione nostrana del sito Web dell'azienda, ora il Mi 50W Power Bank 20000 viene venduto a un prezzo pari a 39,99 euro. Secondo quanto si può leggere mediante il portale della società, in precedenza il prezzo del prodotto era di 49,99 euro.

Si fa insomma riferimento a uno sconto, a conti fatti, di 10 euro. Non c'è dunque di mezzo chissà quale promozione in grado di far crollare il prezzo, ma ciò che risulta interessante in questo caso è più che altro il prodotto in sé. Si tratta infatti di un Power Bank che consente potenzialmente di espandere rapidamente l'autonomia del proprio dispositivo mobile.

Per intenderci, il modello è da 20.000 mAh e supporta la ricarica rapida a 50W. Questo significa che potrebbe trattarsi di un accessorio interessante per coloro che utilizzano molto lo smartphone. Per il resto, se avete intenzione di approfondire ulteriormente ciò a cui si fa riferimento, potreste voler consultare ulteriori specifiche mediante il portale ufficiale di Xiaomi.