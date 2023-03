La carica degli upscaler: ufficiale Microsoft EDGE VSR per AMD e NVIDIA

Solo qualche ora fa si iniziava a parlare del rivale Intel per RTX Video Super Resolution, ma a tirare fuori dal cilindro una novità in via ufficiale è stata Microsoft, con la sua nuova tecnologia Edge Video Super Resolution. Neanche a dirlo, compatibile con il suo browser proprietario.

Attualmente disponibile in versione preview sui canali Insider, come da tradizione per le tecnologie definite da Microsoft come "cutting edge" come la possibilità di provare in anteprima il nuovo mixer di Windows 11, Edge Video Super Resolution si discosta dall'opzione proposta da NVIDIA per via della sua ben più ampia offerta in termini di compatibilità.

Edge VSR, infatti, sarà supportato dalle schede video NVIDIA Serie 20, Serie 30 e Serie 40, mentre per AMD saranno incluse tutte le opzioni dalla Radeon RX 5700 in su (nel changelog si parla di RX 7800 ma potrebbe trattarsi di un refuso).

Ci saranno anche dei requisiti minimi per quel che riguarda il video da migliorare: esso dovrà avere una risoluzione inferiore a 720p ma altezza e larghezza superiori a 192 pixel.

Non tutti i video che soddisfano i requisiti "tecnici" potranno essere elaborati, poiché dovranno anche essere liberi da DRM come Widevine e PlayReady per essere utilizzati.

Per abilitare l'impostazione nel browser, sarà necessario disporre della più recente versione di Edge Canary (il canale in anteprima) ma non basta: solo il 50% degli utenti avrà accesso all'opzione direttamente tramite questo indirizzo:

edge://flags/#edge-video-super-resolution

Insomma, non mancano le limitazioni ma rimane un'idea molto interessante, già integrata nel PC e compatibile con un maggior numero di macchine. Sempre Microsoft ha chiarito che i laptop con GPU discrete di questo tipo in un contesto ibrido, per provare Edge VSR dovranno impostare Microsoft Edge in modalità dGPU, altrimenti non potrà essere attivata.