Niente carica wireless veloce su iPhone 12 Mini: il MagSafe si ferma a 12W

In un nuovo documento di supporto pubblicato di recente da Apple, il colosso di Cupertino ha fatto chiarezza sul caricatore MagSafe e sulla velocità di ricarica garantita su iPhone 12 Mini. Apple infatti ha voluto precisare che sullo smartphone più piccolo della gamma la carica wireless con MagSafe si ferma a 12W.

Sugli altri modelli, ovvero iPhone 12, iPhone 12 Pro ed iPhone 12 Pro Max, invece, viene garantita una potenza di 15W, che corrisponderà anche con un aumento della velocità.

Apple ha anche affermato che l’iPhone 12 Mini è in grado di raggiungere i 12W anche con i caricatori USB-C Power Delivery pari o superiore a 9V/2,03A, ma la potenza fornita da qualsiasi modello di iPhone 12 varierà tenendo conto vari fattori tra cui la temperatura.

Nel documento di supporto viene anche evidenziato che quando gli accessori Lightning come le EarPods vengono collegati a qualsiasi modello di iPhone 12, il caricabatterie MagSafe si ferma a 7,5W sulla base di quanto stabilito dagli standard normativa.

Per quanto riguarda l’utilizzo del caricatore MagSafe, Apple consiglia di collegarlo prima ad una fonte di alimentazione, per poi posizionare l’iPhone 12 sopra di esso: in questo modo l’accessorio è in grado di verificare la sicurezza della potenza.

