Niente caricabatterie in confezione? Apple costretta a risarcire un utente

Il Brasile non sembra aver preso bene l'assenza del caricabatterie dalle confezioni di vendita degli iPhone, in quanto sono emerse a più riprese questioni come "multe e avvisi" per Apple legati alla questione. Questa volta, la società di Cupertino è stata costretta a risarcire un utente.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e Tecmundo, un giudice brasiliano ha stabilito che la mancanza del caricabatterie nella confezione dell'iPhone venduto all'acquirente rappresenta una violazione di una legge legata ai consumatori. Per questo motivo, Tim Cook e soci dovranno risarcire la persona coinvolta, visto che non è stato rispettato l'articolo 39 del Consumer Code (CDC) brasiliano.

A quanto ammonta la cifra che Apple deve "versare nelle tasche" dell'utente brasiliano? 1.075 dollari. In ogni caso, quanto stabilito dal giudice ha fatto emergere ancora una volta il fatto che in Brasile non è consentito vendere il caricabatterie in modo separato rispetto allo smartphone. In ogni caso, non si tratta di certo della prima volta che la scelta della società di Cupertino, che ricordiamo è stata effettuata nella visione del brand per ridurre l'impatto ambientale, genera "malumori".

Infatti, in passato il Brasile aveva già multato Apple per 2 milioni di dollari per via della rimozione del caricabatterie dalle confezioni di vendita degli iPhone. Insomma, a ormai parecchio tempo di distanza dalla direzione intrapresa dal colosso di Cupertino, la scelta effettuata da Tim Cook e soci sta ancora facendo discutere.